All'indomani dell'inizio ufficiale dell'era statunitense all'Inter, con Oaktree Capital Management che ha preso il comando del club milanese al posto di Suning, il Financial Times pone alcuni interrogativi rispetto alle intenzioni del fondo californiano nel calcio: "Oaktree può essere un proprietario di un club di calcio a lungo termine? Possono coesistere grandi profitti con la caccia ai trofei? La domanda più urgente per gli appassionati di calcio è quanto debito il fondo stesso vorrà imporre alla squadra ora che il suo bilancio è stato ripulito", si legge nel pezzo online del quotidiano economico-finanziario britannico.

Nello stesso articolo, si apprende che una persona vicina a Oaktree ha confidato al FT che rilevando l'Inter, "stava proteggendo gli investimenti dei suoi soci accomandanti". Nel comunicato stampa diramato ieri, inoltre, l’azienda ha anche riconosciuto “la comunità, la storia e l’eredità” del club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!