In caso di partenza di Denzel Dumfries, gli occhi dell'Inter sarebbero fissi su Tajon Buchanan del Bruges. Secondo Tuttosport un membro dello scouting nerazzurro incaricato da Ausilio mercoledì era al Jan Breydel Stadium per assistere al match di Champions con il Benfica, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza sull’esterno. Concorrenza che non manca assolutamente, visto che dall'Inghilterra il Leeds avrebbe mosso i primi passi concreti e sarebbe - stando a TeamTalk - in pole per aggiudicarsi le sue prestazioni.