La dirigenza dell'Inter è ancora alla ricerca di un difensore per completare definitivamente la rosa da consegnare a Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio oltre a bussare alla porta della Lazio per Francesco Acerbi, hanno chiesto informazioni al Chelsea per il giovane difensore inglese Trevoh Chalobah. Tuttavia, Come riporta l'Evening Standard nel Regno Unito, non c'è solo l'Inter sul difensore ex Lorient, ma anche Tottenham e Roma. Chalobah vuole giocare e trovare continuità ma il feeling con il coach del Chelsea Tuchel non è mai decollato. Inoltre, i Blues nelle ultime ore stanno trattando l'acquisto del difensore del Leicester City Wesley Fofana.