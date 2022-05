Finiti i campionati, la rivista Forbes stila la classifica dei club di calcio più ricchi nell'anno solare corrente. Per il 2022 nella lista capeggiata dal Real Madrid, compare anche l'Inter di Zhang che, con un valore di quasi un miliardo di dollari, occupa la quindicesima posizione. Tra le italiane, la più ricca rimane la Juventus, al 9° posto con un valore di 2.45 miliardi. Al secondo dei club italiani troviamo il Milan, un posto sopra l'Inter (quattordicesimo) con un valore di 1.2 miliardi (che gode di un incremento del 115% in più rispetto allo scorso anno). Il club di viale della Liberazione, rispetto alla scorsa stagione, con un valore specifico di 949 miliardi di dollari ha goduto di un incremento del 35%. "A gennaio, - si legge - l'Inter ha fissato una cedola del 6,75% per collocare un'obbligazione da 437 milioni di dollari (415 milioni di euro) poiché gli investitori hanno chiesto un rendimento più elevato per rifinanziare il debito esistente della massima serie italiana di calcio".