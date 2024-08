Dopo Valentin Carboni, l'Olympique Marsiglia ha messo gli occhi su un altro giocatore dell'Inter: i Phocéens potrebbero offrire una maglia a Martin Satriano, attaccante uruguayano nell'ultima stagione al Brest che ha provato a riportarlo nelle sue file trovando però l'ostruzionismo del giocatore. Satriano, invece, gradirebbe molto l'ipotesi di trasferirsi alla corte di Roberto De Zerbi, preferendo l'OM anche al Getafe, che è sul giocatore. Lo riferisce FootMercato.

Il nome di Satriano è stato individuato come potenziale sostituto di Faris Moumbagna, che nel corso del match proprio contro il Brest ha subito un grave infortunio: per lui si teme una rottura del crociato, così come una possibile lesione al menisco. Le alte sfere del Brest continuano a mantenere la speranza per Satriano, ma allo stesso tempo hanno aperto un'altra pista, il cui nome non è filtrato, per il loro attacco.

