Simone Inzaghi - come appurato da FcInterNews.it - mantiene alta la guardia. Quest’oggi infatti, dopo l’allenamento odierno, fissato per il pomeriggio, la squadra resterà in ritiro ad Appiano Gentile. Il mister nerazzurro non interverrà né in conferenza stampa, né a InterTV.

