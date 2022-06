Mentre in tanti davano per scontato il trasferimento di Arturo Vidal al Flamengo, dall'Argentina lanciano una novità sul futuro del centrocampista. Secondo quanto riferito da ESPN Argentina, infatti, il cileno sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors, con la dirigenza di Xeneize che lo considera come un profilo importante per rafforzare la prima squadra, a maggior ragione visto che l'ex Barça non ha ancora raggiunto un accordo definitivo con il Mengao.