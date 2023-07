Il testa a testa tutto argentino per Facundo Colidio potrebbe trovare una soluzione nelle prossime ore. Secondo le informazioni raccolte da ESPN Argentina, l'attaccante classe 2000 avrebbe già detto all'Inter, club proprietario del cartellino, di non avere intenzione di tornare a giocare nel Boca Juniors. Una notizia che spiana la strada al River Plate, entrato di prepotenza nella trattativa per il centravanti di Rafaela: "le probabilità aumentano", viene riferito.

