Accordo raggiunto al tavolo tecnico convocato d'urgenza da Valentina Vezzali, sottosegretario uscente allo sport, per discutere dei disservizi registrati su DAZN il 14 agosto. Secondo quanto riferisce l’Ansa, l'azienda dovrà versare in modo automatico un rimborso ai clienti che hanno riscontrato problemi di visione durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma pari al 50% del costo mensile dell’abbonamento, una cifra che va dunque dai 10 (per abbonamenti ancora scontati) ai 20 euro per chi ha sottoscritto di recente l’opzione per riprodurre da due dispositivi con connessioni internet diverse.