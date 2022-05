Alla fine, la Lega Serie A ha optato per far disputare le due sfide decisive per lo Scudetto, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, domenica 22 maggio alle 18. Questo dopo che l'orientamento iniziale era quello di collocare i due incontri alle 15 di sabato 21 maggio. Il Corriere della Sera spiega i motivi del cambio di orario: "Quel giorno c’è un concerto in piazza Duomo organizzato da Radio Italia e questo comporterebbe seri problemi di ordine pubblico in caso di festeggiamenti di una delle due tifoserie in centro. Ed ecco allora che dal Ministero dell’Interno è partita una comunicazione diretta alla Lega in cui si chiedeva di valutare la possibilità di mettere in agenda le due partite per la giornata di domenica 22. Così è stato fatto".