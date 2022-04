Dopo l'harakiri di Bologna, l'Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per la seduta d'allenamento di scarico, prima della quale Simone Inzaghi ha riunito in circolo la squadra senza fare sfuriate ma ribadendo un concetto che aveva già espresso pubblicamente nel post-partita: non è finita, vinciamo le ultime quattro partite e vediamo cosa accade. Lo riportano i colleghi del Corriere della Sera, raccontando anche ciò che è successo negli spogliatoi ieri sera: il tecnico piacentino ha abbracciato Ionut Radu uscito in lacrime dopo la papera, cercando di consolarlo per permettergli di rialzarsi subito, anche perché non è esclusa la sua conferma domenica 1° maggio contro l’Udinese. Il titolare del ruolo, Samir Handanovic, infatti, sente ancora dolore quando alza braccia e se recupererà si saprà solo a ridosso del match.