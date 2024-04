Fuori Oaktree, dentro Pimco: il debito dell’Inter potrebbe restare in California, solo 50 chilometri più a sud. Secondo indiscrezioni - confermate oggi anche dal Corriere della Sera - il presidente Steven Zhang sta trattando un accordo di rifinanziamento del prestito da 275 milioni (più 100 di interessi) che grava sulla cassaforte lussemburghese di controllo del club. In tal senso, proprio Pimco, società con sede a Newport Beach, sarebbe al momento il fondo più accreditato per sostituire Oaktree.

Intesa già abbozzata a grandi linee e annuncio imminente per il nuovo partner: 400 milioni per tre anni (onere non trascurabile). Suning resta in sella all'Inter e - come si legge sul Corsera - magari avrà più tempo di vagliare eventuali offerte di acquisto o di investimento per la società nerazzurra, come quella giunta di recente dall’Arabia Saudita. In ambienti finanziari si ritiene che il prestito di Pimco possa fungere da ponte in vista dell’ingresso nel capitale dell’Inter di un nuovo investitore, di maggioranza o minoranza, che affianchi Zhang e irrobustisca la struttura patrimoniale del club.

Com'è noto, il gruppo Suning sarebbe disposto a valutare per l’Inter proposte dagli 1,2 miliardi in su.

