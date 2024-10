C'era anche il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio questa sera sugli spalti dell'U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Roma. Il capo dell’area tecnica nerazzurra, secondo Calciomercato.it, ha approfittato della giornata libera per studiare dei potenziali obiettivi di mercato per i campioni d’Italia nelle prossime finestre tra gennaio e soprattutto giugno.

Uno dei nomi fatti è quello del centrocampista Warren Bondo, ma non è stato dimenticato Andrea Carboni, protagonista nell'azione del pareggio brianzolo di Dany Mota, altro nome che il portale ritiene potenzialmente interessante per la prossima stagione per l'attacco.

