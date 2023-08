A qualche ora dall'inizio della Serie A e a dodici giorni dal gong di mercato, l'Inter è alla ricerca dell'erede di Milan Skriniar, volato al PSG a zero dopo la naturale conclusione del contratto che lo legava al club milanese. La pista più seguita del momento è quella che collega Milano a Monaco di Baviera: l'obiettivo numero uno del momento è, come noto, Benjamin Pavard, ma secondo quanto svela Calciomercato.com, "i nerazzurri sono pronti a battere delle piste alternative nel caso in cui i campioni di Germania decidano di non cedere il 27enne nazionale francese". Uno dei maggiormente apprezzati dal ds Ausilio è in tal senso Perr Schuurs, sotto contratto con il Torino fino a giugno 2026. I granata hanno acquistato il difensore lo scorso anno dall'Ajax per quasi 10 milioni di euro.

