Ancora un aggiornamento sul ricorso, presentato dal Comune e per cui sono costituiti in giudizio anche Inter e Milan, contro la decisione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano di porre un vincolo storico sul secondo anello dello stadio San Siro. Dopo il rinvio di scorsa settimana dell’udienza prevista al TAR della Lombardia è stata decisa la data della nuova udienza. A renderlo noto è Calcio e Finanza che dopo aver preso visione dei documenti ufficiali scrive: "Le parti coinvolte torneranno davanti al TAR della Lombardia il prossimo 12 dicembre".

Per quanto riguarda la competenza, il sito esperto in materia finanziaria riporta inoltre che "'vista l’ordinanza 21 novembre 2023 n. 2761 della II Sezione di questo Tribunale, che in ordine al ricorso in epigrafe rimette al Presidente del TAR la valutazione sulla corretta ripartizione interna per materia tra le sezioni; considerato che la controversia azionata con il presente ricorso concerne la valutazione sulla sussistenza di un interesse culturale per la gestione di un bene pubblico; ritenuto, pertanto, che secondo la ripartizione stabilita con D.P. 25.10.2023 n. 18 la questione debba essere trattata dalla III Sezione", il presidente del TAR "ordina la remissione del ricorso n. 2151/2023 sul ruolo della Sezione III"'.