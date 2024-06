Dopo un tira e molla più lungo del previsto, alla fine l'Inter l'ha spuntata e si prepara ad accogliere Josep Martinez Riera, in arrivo dal Genoa. Il sito Calcio e Finanza, come di consueto, propone il calcolo dell'eventuale impatto economico dell'acquisto del portiere spagnolo ex RB Lipsia, che dovrebbe arrivare in nerazzurro per una somma di 13 milioni più due di bonus: considerando che Martinez è pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni, la quota ammortamento per il 2024/25 sarebbe pari a 2,6 milioni di euro, dato che crescerebbe al maturare degli eventuali bonus.

A questa cifra andrebbe poi aggiunto lo stipendio del giocatore, che dovrebbe essere pari a 1,5 milioni di euro netti a stagione (2,78 milioni di euro lordi circa). Considerando l’ingaggio, il costo complessivo di Martinez all’Inter per la stagione 2024/25 sarà pari a 5,38 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!