L’Inter è stata eliminata dalla Champions League. Fatali per i nerazzurri i calci di rigore con l’Atletico Madrid, che hanno decretato l’uscita di scena dal torneo della squadra di Simone Inzaghi. Con questo addio anticipato al torneo, l’Inter fa registrare incassi per poco più di 65 milioni di euro sul fronte UEFA, una cifra decisamente più bassa dei 99 milioni messi a bilancio per la passata stagione. Nel 2022/23 i ricavi dalla Champions sono stati chiaramente spinti dal raggiungimento della finale contro il Manchester City. Ma come cambieranno i ricavi dell’Inter dalle quattro principali competizioni di stagione (campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa) tra i diritti televisivi e le entrate legate allo stadio?

Inter ricavi 2023 2024 – Le cifre delle due stagioni

Partendo dalla passata stagione, guardando ai dati di bilancio l’Inter ha messo a referto i seguenti ricavi:

Diritti tv Serie A – 87 milioni di euro

Diritti tv Champions League – 99 milioni di euro

Ricavi da stadio – 80 milioni

Supercoppa italiana – 3 milioni di euro

Coppa Italia – 7,5 milioni di euro

TOTALE – 276,5 milioni di euro

Le cifre della passata stagione sono spinte dal fatto che l’Inter ha raggiunto la finale di tutte le competizioni a cui ha partecipato. Questo ha consentito ai nerazzurri di mettere a referto anche la “stagione perfetta”, con il numero massimo di partite che si possono disputare in casa in un anno, situazione che ha spinto così i ricavi da stadio fino a 80 milioni.

Guardando invece alla stagione attuale, secondo le stime di Calcio e Finanza questi sono i ricavi su cui l’Inter potrà contare:

Diritti tv Serie A – 100 milioni di euro

Diritti tv Champions League – 65,5 milioni di euro

Ricavi da stadio – 70 milioni di euro

Supercoppa italiana – 8 milioni di euro

TOTALE – 243,5 milioni di euro

Secondo le stime, il calo dei ricavi tra diritti tv e stadio sarà nell’ordine dei 33 milioni di euro. I cali principali riguarderanno la Champions League (circa 35 milioni in meno con l’uscita agli ottavi) e la Coppa Italia, dove l’Inter non incasserà nulla a causa della precoce eliminazione agli ottavi di finale del torneo per mano del Bologna. Allo stesso tempo, i ricavi da stadio dovrebbero calare di circa 10 milioni di euro considerando il minor numero di partite disputate. I nerazzurri ne giocheranno ancora cinque a San Siro quest’anno, di cui una particolarmente attesa: quella che dovrebbe celebrare le formazione di Simone Inzaghi come la squadra Campione d’Italia.

A compensare il calo di ricavi sul fronte Champions, Coppa Italia e stadio ci sono invece il campionato di Serie A e la Supercoppa italiana. Sul fronte Serie A, la probabile conquista dello Scudetto – stando alle previsioni di Inter Media and Communication nei conti sul primo semestre – frutterà circa 100 milioni di euro, ben 13 milioni in più rispetto al 2022/23. Infine, la Supercoppa italiana vale quasi il triplo quest’anno. Merito del nuovo format con Final Four che ha consentito alla Lega Serie A di incassare di più dal contratto siglato con l’Arabia Saudita. Nel complesso, dunque, all’Inter dovrebbero mancare circa 33 milioni di euro su questo fronte in stagione, anche se va ricordato che – a livello di ricavi generali – la stagione 2023/24 potrà contare sulle plusvalenze per le cessioni di Andrè Onana e Marcelo Brozovic.