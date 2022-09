Steven Zhang è ancora a Los Angeles per motivi familiari, ma sta programmando il rientro in Italia per stare vicino alla squadra ed essere in tribuna per i match con Roma e Barcellona. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che interpreta il pensiero del presidente nerazzurro: secondo Zhang, tutto è ancora fattibile e lui si fida ciecamente dagli uomini che compongono l'area tecnica, che hanno scelto prima Conte e poi Inzaghi: "L'ad Marotta e il ds Ausilio sostengono in pieno il tecnico piacentino e domani saranno alla Pinetina per fargli sentire la loro vicinanza e per parlare con lui di come uscire da questo momento difficile - si legge -. L'idea di un esonero non è presa in considerazione, non solo per motivi di natura economica (il contratto da quasi 5,5 milioni netti più bonus a stagione fino al 2024), ma soprattutto perché c'è fiducia nel progetto varato nel giugno 2021 (ha fruttato finora due trofei)".