Oggi è il giorno dell'assemblea in casa Inter. Un incontro che sarà seguito da una conferenza stampa molto attesa. Nel frattempo, il Corriere dello Sport conferma di non credere alle parole di Steven Zhang, che l'altra sera ha dichiarato come l'Inter non fosse in vendita. "Tutto programmato, ma anche nulla di sorprendente. Del resto, sarebbe stato impensabile che il numero uno del club ammettesse quello che comunque viene dato per scontato in tutti gli ambienti finanziari - scrive il quotidiano romano -. L’ultimo riscontro è stato del Financial Times, con la conferma del mandato a vendere a Goldman Sachs e Raine Group. Le dichiarazioni di Zhang jr, però, potrebbero anche nascondere una strategia. Ovvero far capire una volta di più ai soggetti interessati che la valutazione dell’Inter resta attestata su quota 1,2 miliardi di euro. La situazione resta in evoluzione, ma per qualche tempo, almeno, si proseguirà sotto traccia". C'è da ricordare, ovviamente, che nel maggio 2024 scardrà il prestito di Oaktree da 275 milioni: soldi da restituire per non perdere il club proprio in favore del fondo.