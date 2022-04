Per il recupero di Samir Handanovic c'è cauto ottimismo, anche se una decisione definitiva per Udine verrà presa soltanto oggi. Dopo l'assenza nel match con il Bologna per una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome, il capitano nerazzurro anche ieri si è limitato a lavorare a parte ma sta meglio. Lo conferma il Corriere dello Sport, aggiungendo poi che in caso di nuovo forfait dovrebbe toccare ancora a Ionut Radu, di certo non emotivamente al meglio dopo lo scivolone del Dall'Ara.



Oggi sarà una giornata chiave per capire se anche Robin Gosens può tornare a disposizione per l'impegno della Dacia Arena. "Il tedesco ha ormai smaltito l’affaticamento muscolare, ieri ha lavorato con maggiore intensità, ma occorre che ritorni in gruppo per verificare le sue condizioni - si legge -. Nessun dubbio, come già assodato, per Vidal. La distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa Italia è ormai un ricordo e, quindi, il cileno prenota un posto a centrocampo, visto che occorre sostituire lo squalificato Calhanoglu". E anche Caicedo è recuperato per la trasferta in Friuli.