Denzel Dumfries sempre più una certezza a destra per Inzaghi. Se a sinistra continua la ricerca per un titolare, sull'altra corsia l'olandese, con quella di Plzen, è arrivato alla sua settima partita consecutiva da titolare e ha insaccato anche il suo primo gol in assoluto in Champions League, secondo in stagione dopo quello pesantissimo di Lecce.

Come ricorda il Corriere dello Sport, quest'anno la carburazione è stata molto più veloce rispetto allo scorso anno quando c’era da sobbarcarsi la pesante eredità di Hakimi. "A Plzen, la manovra interista è passata da lui. Rendendolo migliore in campo al pari di Dzeko, contro il Viktoria. Dumfries ha chiuso la partita e consegnato all’Inter la certezza dei tre punti - si legge -. Mentre il gol per Dumfries sta diventando un’abitudine connaturata. Nella scorsa stagione ne ha segnati cinque, tutti con l’Inter e solo in campionato. Quest’anno invece l’olandese è già arrivato a quattro, compresa la produzione con la maglia della nazionale. L’esterno si è infatti affacciato al suo secondo anno di Inter, con un carico di gol - due - segnati in Nations League. A giugno, nella pesante vittoria in Belgio e nel pari ottenuto dall’Olanda in Polonia. Preludio a quanto Inzaghi avrebbe ricavato dall'avvio col turbo di Dumfries".