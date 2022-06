Tra l'Inter e Romelu Lukaku spunta il 'solito' Antonio Conte, che dopo aver soffiato all’Inter Ivan Perisic - annotando in lista anche il nome di Alessandro Bastoni (fermo nella sua volontà di non lasciare Milano) - si mette di traverso anche nella già complicata trattativa per il gigante belga. Il Corriere dello Sport assicura: il tecnico ha chiesto Big Rom per rinforzare il Tottenham della prossima stagione, con il chiaro obiettivo di provare a vincere la Premier League affidando l'attacco a lui e Kane. E sul piano delle caratteristiche tecniche e fisiche per il tecnico salentino non ci sarebbero problemi: basti pensare che ai tempi dell'Inter, quando Lautaro sembrava vicino al Barcellona prima del lockdown, "per la sua sostituzione a Marotta e Ausilio aveva chiesto Vlahovic. L’idea di due punte forti fisicamente, abili spalle alla porte e pronte a fare... la guerra su ogni pallone alto, dunque, l’ha sempre avuta", si legge.

Secondo il quotidiano romano "la fiammella della speranza per il club di viale della Liberazione è tenuta accesa dal desiderio di Big Rom di tornare a Milano dove è stato bene e ha vissuto due stagioni indimenticabili - scrive il giornale -. È lui che si è preso l’impegno di forzare la mano con il Chelsea, provando a strappare il prestito gratuito per un anno. Se lo ottenesse entro il 30 giugno (assai complicato), l’Inter potrebbe contare sui vantaggi del Decreto Crescita e pagherebbe meno tasse; altrimenti, dall’1 luglio in poi, le imposte salirebbero". Resta comunque complicato ottenere il sì al prestito gratuito prima che le trattative inizino ufficialmente, con Bayern Monaco, Barcellona e Spurs alla finestra e pronti ad investire soldi che farebbero comodo ai Blues.