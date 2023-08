Un tempo, partendo dall'inizio, ieri per Sommer contro il Liverpool a Singapore. Lo svizzero vuole l'Inter, ma la trattativa resta ancora senza sbocco. "Con il rientro in Europa la trattativa potrebbe giungere a un punto di svolta: nel contratto dell’estremo difensore c’è una clausola da 6 milioni, l’intenzione è quella di limare per chiudere l’accordo su un importo vicino ai 4,5 milioni - ribadisce il Corsport -. Per Inzaghi il nuovo estremo difensore sarà cruciale a livello tattico, dovendo ereditare l’impostazione da dietro di un elemento abile con i piedi come lo era André Onana. I nerazzurri si augurano di poter arrivare all’epilogo in vista della ripresa degli allenamenti di sabato ad Appiano e prima che il portiere svizzero possa essere impiegato ancora altrove, visto che lunedì prossimo il Bayern sfiderà i francesi del Monaco".

Resta in stand-by anche la trattativa per Trubin. "Gli ucraini chiedono tanto, tanto che l'inter pensa di prenderlo a zero (contratto in scadenza giugno2024). Da ieri però c’è una nuova pretendente: il Benfica è interessato al classe 2001 e potrebbe presto intavolare una trattativa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!