Volata in Giappone senza il portiere titolare e il suo vice, l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, ha in mente di provare a regalare a Simone Inzaghi almeno l’erede di André Onana entro la fine di questa settimana. Visti i tempi stretti, Piero Ausilio ha preferito non partire con la squadra per lavorare ancora qualche giorno a Milano sul dossier di Yann Sommer, bloccato da Thomas Tuchel sul più bello dopo che sembrava tutto apparecchiato. Come noto, il club nerazzurro sta cercando di ottenere uno sconto dai bavaresi rispetto ai 6 milioni di euro della clausola e chissà se a Tokyo, dove si troveranno tra qualche giorno le due squadre, non ci scappi l’occasione per l’incontro decisivo.

L'obiettivo, come detto, è accontentare al più presto il tecnico, che qualche preoccupazione comincia ad averla con il debutto in campionato distante meno di 4 settimane. "Ad oggi, non ci sono segnali che il club nerazzurro posso cambiare obiettivo. Il tempo però non è infinito, quindi anche Sommer, presumibilmente, avrà una sua scadenza. Tanto più che serve pure un secondo numero uno. Nel mirino, come noto, c’è il 21enne Trubin. Ma lo Shakthar fa muro con la sua richiesta da oltre 30 milioni di euro, nonostante il suo gioiellino, che vede solo Inter, abbia il contratto in scadenza nel 2024. Con Sommer già alla Pinetina, per Trubin si potrà lavorare anche fino al termine del mercato. Nel suo caso, però, esiste già il piano B, che ha il nome di Audero della Sampdoria", si legge.