"Il giocatore, intanto, è partito per le vacanze... da infortunato: ha ribadito che preferirebbe restare alla Pinetina e ha già dato il via libera al rinnovo del contratto a 5 milioni netti fino al 2026, ma non dirà di no se avrà la possibilità di diventare compagno di squadra di Messi, Mbappé e Neymar - si legge -. In questo momento tutti gli indizi portano alla sua cessione, anche se pure la posizione di De Vrij va considerata in bilico". Il Corsport non esclude che possano partire entrambi.

E allora i nerazzurri si cautelano. Bremer si è promesso all'Inter da tempo, ma Marotta - secondo il CdS - prima di chiudere con il brasiliano ha bisogno di raggranellare denaro fresco dal mercato in entrata. E poi nel mirino è finito pure Milenkovic, in scadenza fra un anno con la Fiorentina: a complicare la pista sono soprattutto i rapporti tesi con Commisso dopo le continue accuse lanciare dall'americano all'indirizzo della proprietà nerazzurra.