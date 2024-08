Dopo aver rifiutato il ritorno al Brest, finalmente Martin Satriano ha scelto la sua nuova destinazione. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'attaccante uruguaiano, accostato nelle ultime ore anche al Marsiglia, ha deciso di accasarsi sempre in Ligue 1, però al Lens.

Per chiudere è stata decisiva la formula, visto che il Lens, a differenza del Marsiglia, ha accettato l’obbligo di riscatto, come preteso dall'Inter, e non il semplice diritto. I nerazzurri, dunque, incasseranno 6 milioni di euro più bonus.

E intanto è in fase di chiusura anche il trasferimento di Kamaté all’Aves, club della prima divisione portoghese: prestito con diritto di riscatto e opzione di riacquisto per i nerazzurri.