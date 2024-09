Ieri l'Inter non si è allenata, ma ad Appiano Gentile si sono presentati i giocatori non partiti per l’Inghilterra, ossia Buchanan, Correa, Palacios, Arnautovic e Dimarco.

L'austriaco ha smaltito l'influenza a torna regolarmente a disposizione, mentre per l'esterno sinistro se ne capirà di più nella seduta di oggi. Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo la sfida con il City, Inzaghi ha manifestato ottimismo, però servono le risposte del campo. A oggi, anche in caso di recupero, il favorito per giocare dal 1' resta Carlos Augusto. Per il resto, solito dubbio tra Dumfries e Darmian a destra (neerlandese favorito). Occhio a Lautaro, partito dalla panchina con il City: il capitano dovrebbe partire dall'inizio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.