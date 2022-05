Giudizio tranchant quello che i colleghi del Corriere dello Sport riservano a Daniele Orsato, che ha macchiato la sua direzione arbitrale di Milan-Atalanta valutando come regolare il contatto Kalulu-Pessina dal quale poi è scaturito il gol del vantaggio segnato da Leao. "Un errore di quello che viene ancora (per quanto?) considerato fra i migliori del mondo, Orsato, indirizza pesantemente la corsa scudetto, già influenzata dalla peggior stagione arbitrale degli ultimi anni (con il Milan che, altre volte, ha subito decisioni sbagliate) - si legge nella moviola redatta dal quotidiano romano -. Come si faccia a non fischiare in campo, naturalmente, serenamente, il fallo di Kalulu su Pessina sull’1-0 lo può sapere solo l’arbitro per il quale sono stati cambiati regolamenti e limiti d’età per permettergli di andare in Qatar (ed evitare alla nostra classe arbitrale la peggiore figuraccia di sempre). Lo stesso dicasi per il contatto (fuori area) Djimsiti-Giroud: bastava fischiare, invece... La chiude (male) con 22 falli e 5 gialli (la sua media è altissima, 6 a gara)".