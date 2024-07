Oggi ad Appiano Gentile si alzerà il sipario sulla stagione dell'Inter e Inzaghi, che ieri sera ha dormito alla Pinetina, accoglierà una piccola parte del gruppo e qualche nuovo arrivato. Come riferisce il Corriere dello Sport sono attesi nel centro sportivo nerazzurro i nuovi arrivati Taremi (che ieri ha concluso le visite e in giornata verrà ufficializzato), Josep Martinez e il giovane Topalovic, oltre a Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto e Mkhitaryan. Presenti anche i giocatori di rientro dal prestito come Radu, Vanheusden, Agoume, Satriano e Correa.

Per gli altri ancora qualche giorno di vacanza: arriveranno il 18 luglio Zielinski e Asllani, il 24 sarà il turno degli italiani, il 26 tocca ad Arnautovic, il 30 o il 31 a Sommer e Calhanoglu. Appuntamento il 3 agosto per Pavard, Thuram, Dumfries e De Vrij, mentre l’8 faranno ritorno ad Appiano Lautaro e Carboni.

