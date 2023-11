Un autogol. Così potrebbero definirsi le dichiarazioni dell'agente di Nandez che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbero infastidito e non poco l'Inter, provocando addirittura il raffreddamento della pista che porterebbe all'uruguaiano. Le parole di ieri di Marotta vanno in questa direzione: "Le dichiarazioni del procuratore sono fuori luogo. Dico così per essere rispettoso".

Certi, invece, i rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco: l'obiettivo è arrivare alle firme entro fine anno. Più in là, invece, la definizione degli accordi con Dumfries, Lautaro e Barella.