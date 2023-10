In attesa di raccontare la sua versione dei fatti, Romelu Lukaku si prepara a tornare a San Siro per la prima volta da avversario dell'Inter. Fischietti o non fischietti, l'accoglienza non sarà di certo di quelle da tappeto rosso. Rom lo sa e, stando a quanto sostiene il Corriere dello Sport, non provocherà il suo vecchio stadio e i suoi vecchi tifosi, soprattutto quella Curva Nord che lo ha osannato a lungo in passato. Se dovesse segnare, però, Lukaku esulterebbe comunque alla sua maniera, con il solito indice davanti al naso. Il motivo? Secondo il giornale capitolino è semplice: non mancare di rispetto ai romanisti, attesi in 5mila al Meazza.

