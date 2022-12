Lautaro Martinez è tornato oggi ad Appiano Gentile, dove ha iniziato a scaldare i motori per la sua Inter. Dopo il Mondiale vinto contro l'Argentina, il Toro punta ad una maglia da titolare già per il big match del 4 gennaio contro il Napoli, ma - secondo il Corriere dello Sport - Simone Inzaghi ha altre idee per la testa. "Contro la capolista la coppia favorita in avanti è composta da Lukaku e Dzeko, ma Lautaro, più motivato che mai, cercherà di mettere in difficoltà Inzaghi nei prossimi giorni", scrive il giornale romano sul suo sito.