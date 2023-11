Oggi l'attacco dell'Inter capirà davvero di che pasta è fatto. I nerazzurri sfidano l'Atalanta a Bergamo, dove la Dea non ha mai subito un gol: è l'unica formazione in Serie A a non aver mai raccolto incassato una rete nelle partite in casa. Una prova del nove che, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, coinvolgerà in prima persona Lautaro Martinez (finora più della metà di gol in campionato sono arrivati in trasferta) e Marcus Thuram.

Finora la ThuLa ha festeggiato 15 reti sulle 25 segnate complessivamente dalla squadra di Inzaghi in campionato, ovvero il 60%. Quello dell'Inter è il miglior attacco del torneo grazie anche ai 6 gol dei centrocampisti, i 3 degli esterni el singolo graffio dalla difesa firmato Acerbi: l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco in Serie A è invece datato 15 aprile, quindi al campionato scorso.

