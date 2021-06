Sia che Lautaro resti sia che faccia le valigie, nelle idee dell'Inter c'è Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo e già debuttante con Mancini a Euro 2020. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: "Il 2000 di Bentivoglio è al primo posto della lista dei rinforzi e l'Inter tiene costantemente monitorata la situazione nella speranza di avere soldi da investire o di trovare con il club neroverde, con il quale ci sono ottimi rapporti e diversi affari perfezionati negli anni, la formula giusta per vestirlo di nerazzurro".

ieri l'agente Tullio Tinti è stato nella sede nerazzurra e ufficialmente non si è parlato di Raspadori. Ma invece, secondo il quotidiano romano, dopo altri temi, la discussione ha toccato proprio l'attaccante neroverde. La dirigenza dell'Inter ha fatto sapere a Tinti che intende ricevere tutte le informazioni sull'attaccante perché non intendono farselo sfuggire. "L'ad interista martedì sarà a Rimini all'inaugurazione del calciomercato e vedrà Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo - si legge -. I due, legati da profonda amicizia, abitano entrambi a Milano e certo non hanno bisogno di incontrarsi in Romagna per discutere del numero 18 del Sassuolo, ma se nel frattempo sarà stato ceduto Hakimi, l'Inter avrà un'occasione in più per ribadire il suo interesse per l'attaccante sul quale punta ad ottenere una sorta di prelazione da sfruttare entro la fine di questo mercato estivo (quando magari uno o due giovani dalla Pinetina andranno a Sassuolo: si discute sui nomi) o in futuro".

VIDEO - RASPADORI-INTER, PISTA DA SEGUIRE: I DETTAGLI