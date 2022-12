Secondo il Corriere dello Sport, sempre in tema di centrocampisti, l’Inter è in attesa di notizie da Franck Kessie. "Con Atangana, il suo agente, è stato fissato un aggiornamento per la prossima primavera - si legge -. Come noto, l’ivoriano si è proposto al club nerazzurro, che ha aperto la porta, fissando però alcune condizioni: operazione in prestito e ingaggio parzialmente pagato dal Barcellona. Kessie si è preso un paio di mesi per verificare se ci sarà un cambio della sua situazione - tradotto, se troverà più spazio rispetto ai primi mesi di stagione -, altrimenti chiederà di essere lasciato andare". Solo a quel punto - secondo il Corsport - entrerebbe in gioco Atangana, che ha già parlato con il Barça e che avrebbe il compito di strappare il sì alle condizioni dei nerazzurri.