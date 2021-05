Ribaltone nella notte. Quando ieri, dopo aver trovato l'accordo con Lotito, l'agente Tinti lo ha chiamato per chiedere la disponibilità di andare all'Inter, Simone Inzaghi ha detto sì. Troppo ghiotta la possibilità di allenare i campioni d'Italia. Il piano A di Marotta - come conferma il Corriere dello Sport - è sempre stato Allegri, ma Inzaghi assicura continuità tecnica rispetto a Conte e si sposa meglio con la nuova cura dimagrante di Suning a livello di costi. "La Lazio di Inzaghi puntava su una mediana più tecnica e di qualità, mentre quella di Conte era innanzitutto da corsa - si legge -. E allora chissà che Eriksen (mercato permettendo) non possa venire ulteriormente valorizzato, rispetto a quanto accaduto nel girone di ritorno. La certezza è che accetterà senza troppi problemi i sacrifici necessari per sistemare il bilancio. Il sistema di gioco, peraltro, è stato decisivo anche per scartare altre soluzioni. Diversi agenti hanno proposto i loro assistiti. Ma, ad esempio, sempre nella serata di mercoledì, c’era stato un contatto con Ramadani, rappresentante di Sarri. Il discorso, però, è stato immediatamente stoppato proprio perché sarebbe stato necessario rivoluzionare o quasi la rosa". Annuncio previsto già oggi o, comunque, non oltre il weekend.

