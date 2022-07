Alla Pinetina è arrivato poco meno di un anno fa, ma il vero Correa all'Inter non lo hanno ancora visto. Sei reti la prima stagione in nerazzurro per uno che è stato pagato 33,5 milioni, compresi bonus e commissioni, sono una miseria. Soprattutto perché era arrivato, fortemente voluto da Simone Inzaghi, dopo che l'infortunio di Marcus Thuram aveva fatto saltare il trasferimento del francese figlio d'arte in Italia". Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport. L'Inter tutta attende il vero volto del Tucu, visto solamente a sprazzi fino a qui. Inzaghi mantiene la fiducia nell'argentino e intanto potrebbe ritrovare Robin Gosens che ieri si è allenato ancora a parte, ma oggi o domani sarà con gli altri.