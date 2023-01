Una telenovela che potrebbe durare sei mesi. Un intreccio, come scrive il Corriere dello Sport, tra il Chelsea e Dumfries. "Oggi apre il mercato invernale e il livello del pressing da Londra per Dumfries può alzarsi in modo concreto - si legge -. L’Inter, inevitabilmente, attende che i Blues facciano la prima mossa. Ma verso giugno è da tenere in considerazione il fatto che nella trattativa possa entrare di prepotenza anche Lukaku, al momento in prestito a Milano. Senza una proposta di almeno 50-60 milioni, però, la società nerazzurra non cederà Dumfries subito".