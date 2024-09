Anche se siamo solo alla sesta giornata di campionato, l'Inter oggi a Udine è "obbligata a vincere". Lo scrive senza mezzi termini il Corriere dello Sport, sottolineando che i campioni d'Italia devono ritrovare i tre punti e la prima vittoria in trasferta dopo un avvio che ha ha messo in archivio due vittorie, due pareggi e la prima sconfitta. "Insomma, una partenza con il freno a mano tirato. Che, se non altro, ha avuto conseguenze relative. La classifica, infatti, è ancora corta", ricorda il quotidiano.

Secondo il Corsport, Inzaghi si affiderà alla voglia di riscatto di Lautaro Martinez che andrà ad affiancare Thuram, con Taremi possibile arma a gara in corso.

