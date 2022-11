Partendo dal racconto di Olanda-Ecuador, partita nella quale ha collezionato la seconda panchina consecutiva al Mondiale, il Corriere dello Sport ha aggiornato la situazione legata al futuro di Stefan de Vrij con l'Inter, spiegando che Lazio potrebbe lasciare Milano il prossimo giugno a parametro zero, ovvero con la stessa formula con la quale era stato acquistato nel 2018. Tuttavia, i margini per un accordo sul rinnovo del contratto con la società ci sono, allo stato attuale: il giocatore - secondo i colleghi del quotidiano romano - dovrà ragionare con Ausilio e Marotta sull'ingaggio, rivedendolo ovviamente a cifre più basse.

"Qualora le pretese del difensore non fossero esagerate, allora salirebbero le quotazioni per una conferma. In caso contrario, il club nerazzurro attiverebbe le ricerca di un sostituto (svanito l'assalto a Bremer l'estate scorsa), al netto della situazione legata a Skriniar che deve allo stesso modo rinnovare il contratto", la chiosa del pezzo.