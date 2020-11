Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sulla situazione di Christian Eriksen: il quotidiano romano definisce come "sicuro" l'addio del danese all'Inter già a gennaio. "Le affermazioni dell'ex Spurs durante la scorsa pausa della Serie A non erano piaciute, ma il fatto che giovedì siano state ribadite, se possibile, è piaciuto ancora di meno" evidenza il giornale, spiegando come il problema sia relativo alla sostanza più che alla forma. Né il club né Conte gradiscono che un loro tesserato "aspetti di essere a migliaia di chilometri di distanza da Milano per sollevare, attraverso i media, un problema. Avrebbero preferito che Eriksen ne parlasse di persona alla Pinetina o in viale della Liberazione" si legge.

Motivi che, uniti ai segnali in campo, fanno pensare come a gennaio il divorzio sia inevitabile. L'Inter lo ha a bilancio per circa 25 milioni e vorrebbe venderlo o inserirlo in un'operazione per arrivare a un altro centrocampista, ma per ora rifiuta l'ipotesi del prestito. "Occhi puntati sul mercato inglese: pare che Manchester United e Arsenal siano interessate. Occhio anche a uno scambio con il Chelsea. Lo stipendio di Eriksen scoraggia diverse pretendenti e l'Inter se ne libererebbe volentieri" chiosa il CorSport.