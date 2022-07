Giornata emotivamente importante per Samir Handanovic. Oggi saranno dieci anni di Inter per il portiere sloveno, acquistato dall’Udinese il 9 luglio del 2012. Si tratta di una ricorrenza speciale, che secondo il Corriere dello Sport verrà celebrata in modo singolare. "Ci sarà, infatti, l’annuncio del rinnovo di contratto per il portiere - scrive il giornale -. La firma era arrivata già tempo fa, ma mancava l’ufficialità. E finalmente si è capito il motivo dell’attesa".