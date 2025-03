Sorride Inzaghi. Anche Taremi e Asllani sono rientrati ad Appiano dopo le fatiche con le nazionali e De Vrij e Zalewski si sono rivisti in gruppo. Secondo il Corriere dello Sport, tutti loro saranno regolarmente convocati per la partita di domenica con l'Udinese, partendo dalla panchina.

Il tecnico nerazzurro, rispetto a Bergamo, ha perso Lautaro e Dumfries (oltre a Bastoni squalificato), ma ha ritrovato anche Dimarco e Darmian, pronti a colmare l'emergenza sulle fasce. E in attacco? Qui c'è il grande dubbio di formazione come conferma il quotidiano romano. Chi affiancherà Thuram? Lautaro, come detto, è fermo ai box, mentre Taremi è tornato solo ieri ad allenarsi. Il duello riguarda quindi Correa e Arnautovic, con il Tucu favorito per essere rimasto alla Pinetina durante la sosta.

"Vero che l’austriaco è rientrato presto, avendo esaurito gli impegni con la sua nazionale già domenica scorsa, ma ora è dietro di mezza incollatura - si legge -. La scelta avrà diretta influenza anche sul derby di mercoledì prossimo: chi partirà in panchina domenica, infatti, ha buone probabilità di essere in campo dall’inizio contro il Milan. Con qualche margine, però, anche per il terzo incomodo, ovvero Taremi, reduce dalla doppietta con l’Iran, ma sempre alle prese con la pubalgia".