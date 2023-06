"L’Inter ha fatto la sua mossa per Frattesi. Il Sassuolo, infatti, ha accettato come contropartita tecnica il cartellino di Mulattieri. Manca invece l’intesa sul conguaglio economico, anche se le distanze sono ridotte: 30 milioni di euro o poco più. Il club nerazzurro, però, non può permettersi di andare all’affondo decisivo e chiudere l’operazione. Prima di acquistare, infatti, il diktat della proprietà è di vendere, nella prospettiva del già annunciato - anche a Inzaghi, che non ha certo fatto i salti di gioia - mercato a costo o a budget zero. Significa che è ancora tutto aperto e che i club interessati al centrocampista azzurro restano in corsa". Anche il Corriere dello Sport ha una versione già nota sulla questione Frattesi: la dirigenza nerazzurra ha fatto tutto quello che doveva fare per chiudere l'affare col Sassuolo, ma resta da incassare da una cessione per portarsi a casa il giovane centrocampista neroverde.

Juve, Roma e Milan sono concorrenti pericolose che potrebbero inserirsi in quest'attesa, sebbene anche loro non è che abbiano così tanto le mani libere: devono dare comunque la priorità alle vendite, esattamente come l’Inter. Sfuma, al contempo, la pista Milinkovic-Savic, quella preferita da Inzaghi: trattare con Lotito non è mai facile e appare complicato ragionare su formule fantasiose che possano accontentare tutte le parti in causa.