Ogni volta che Dybala affronta l'Inter torna ovviamente alla memoria il suo passaggio in nerazzurro sfiorato prima dell'accordo con la Roma. Trasferimento a zero saltato quando tutto ormai sembrava fatto.

Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport, che parla di un pensiero che vibra nella testa dell'argentino ogni qual volta incrocia i nerazzurri: "Cosa sarebbe stato se. Forse sarebbe stato più felice, forse no".

Il quotidiano romano non parla di rimpianto, perché con Mourinho in giallorosso era felice e lo è anche adesso. L'estate prossima Dybala ragionerà su se stesso e sulle sue esigenze, per poi eventualmente cambiare aria con o senza la clausola.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!