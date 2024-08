Darmian è tornato subito ai suoi livelli, mentre Denzel Dumfries sconta ancora il ritardo di preparazione dovuto al rientro ritardato per via degli impegni con i Paesi Bassi. E allora anche con l'Atalanta il neerlandese dovrebbe partire dalla panchina.

Intanto, come ricorda il Corriere dello Sport, per il numero 2 nerazzurro resta aperto il file del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. A mercato concluso - si legge - si chiuderà l'accordo con l'Inter sulla base di 4 milioni di euro netti a stagione, con il club che manterrà i benefici del Decreto Crescita. Ma resta un nodo da sciogliere: l'entourage del laterale vuole che nel contratto sia inserita una clausola di uscita e che non sia nemmeno troppo alta. Secondo il quotidiano romano, lo scopo è quello di tenersi una porta aperta per la Premier League.