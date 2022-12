Il nuovo infortunio di James, che dovrà stare fermo circa un mese, potrebbe consigliare il Chelsea di anticipare un colpo a destra considerando i continui stop dell'esterno inglese e delle alternative in rosa non considerate sufficientemente valide. "A Stamford Bridge stanno meditando se anticipare quanto avevano già pianificato per la prossima estate, vale a dire inserire in rosa un laterale destro, anche in vista dell’uscita dell’ormai 33enne Azpilicueta - conferma il Corriere dello Sport -. Dumfries, come noto, è da tempo in cima alla lista dei desideri dei Blues, che, comunque, mantengono nel loro mirino pure il croato Juranovic del Celtic. Intendiamoci, l’interesse attorno all’olandese fa solo piacere all’Inter, che punta alla sua cessione per fare cassa e raggiungere i 60 milioni di attivo di mercato, entro il 30 giugno 2023, richiesti da Steven Zhang. La partenza dell’esterno, però, è stata messa in preventivo solo per la fine della stagione, non a metà. Altrimenti si aprirebbe un buco nell’organico, con conseguente necessità di andare a prendere un sostituto, ma senza grande scelta disposizione e con l’obbligo di investire una parte del denaro incassata". Costo? Non meno di 50 milioni.