Quello a Lecce è stato per Lukaku il terzo gol consecutivo considerando anche il pre-campionato. Ciò nonostante non sono mancate critiche per la prestazione complessiva del belga al Via del Mare. "Dal punto di vista morale, il bomber belga è tornato subito ad essere il centro dell’universo nerazzurro. Sotto l’aspetto tecnico, invece, il processo è ancora in corso - scrive il Corriere dello Sport -. Innanzitutto, deve migliorare la condizione atletica, quella che gli permette di fare il vuoto contro la maggior parte degli avversari. Anche l’integrazione nel sistema di gioco di Inzaghi non è ancora completa".