Intreccio di mercato tra Torino, Firenze, Milano e Genova. Protagonisti del giro Gudmundsson e Nico Gonzalez, con Juve, Genoa, Fiorentina e Inter in ballo.

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, la Fiorentina non vuole cedere Gonzalez, con il presidente Rocco Commisso che ha tolto dal mercato l'argentino dopo che nelle ultime ore era stato dato per ormai imminente il suo passaggio alla Juve. Al tempo stesso, salterebbe l'arrivo a Firenze di Gudmundsson, anche lui già virtualmente visto in casacca viola da radiomercato, mentre ora i liguri starebbero valutando un rinnovo.

Un grosso problema per la Juve che, senza un Gonzalez da acquistare, si troverà anche con gli altri esuberi da gestire, come McKennie e Kostic. Il primo era stato indicato come possibile contropartita proprio per Gonzalez, il secondo invece era finito in una ridda di voci che non trovavano conferme, spiega il Corsport.

In tutto questo, occhio all'Inter che potrebbe tornare alla carica per l'islandese.