Il nome di Andrea Colpani sta diventando sempre più centrale nelle pagine dedicate al mercato dell'Inter. Oggi a scriverne è il Corriere dello Sport. Tante le pretendenti di primissima fascia, tra queste ci sono i nerazzurri. I dirigenti hanno annotato il suo nome per l'anno prossimo come sesto centrocampista, quello che per caratteristiche doveva essere Samardzic e che non è stato.

In lui il management vede un sinistro letale negli ultimi metri e una grande capacità d'inserimento coi tempi giusti. Sarebbe inoltre un altro italiano in rosa, seguendo l'idea di Marotta di creare uno zoccolo duro azzurro (facile che il ragazzo venga presto convocato da Spalletti). Inevitabile, come detto, che ci sia concorrenza, ma i rapporti tra Inter e Monza sono buoni, testimoniati anche dall'operazione Carlos Augusto. Ottimi anche quelli con l'agente, Tullio Tinti.

Il Monza ha esteso il contratto del giocatore fino al 2028, ma questo non sembra un grande ostacolo se si troverà il giusto prezzo per il cartellino.